घूसखोरी की हद! Delhi Police के सब इंस्पेक्टर के घर CBI छापा, 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद

नई दिल्ली. केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के घर पर छापेमारी की, छापेमारी के दौरान आरोपी सब इंस्पेक्टर (Sub-inspector of Delhi police) के घर से 1.7 करोड़ बरामद हुए. CBI के अधिकारी के मुताबिक, आरोपी सब इंस्पेक्टर का नाम है भोजराज सिंह (Bhojraj singh), जो साउथ दिल्ली के मैदान गढ़ी थाना में तैनात है. इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

बुधवार देर शाम को सीबीआई की टीम ने सब इंस्पेक्टर भोजराज सिंह को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. उसके बाद उसके कार और आवास पर छापेमारी की गई. तब सीबीआई जांच अधिकारियों के भी उस वक्त होश उड़ गए, जब सब इंस्पेक्टर के कार और उसके आवास से 1 करोड़ 7 लाख रुपये मिले. सीबीआई के अधिकारी के मुताबिक, आरोपी सब इंस्पेक्टर भोजराज सिंह के कार से 5 लाख 47 हजार (5,47,350 Rs) बरामद हुए, जबकि बाकी रुपये उसके आवास से बरामद हुए हैं.

सब इंस्पेक्टर पर लगे गंभीर आरोप

बुधवार देर शाम को दिल्ली स्थित एक मॉल से आरोपी सब इंस्पेक्टर भोजराज सिंह को एक शिकायतकर्ता से ₹50,000 नकद घूस की रकम लेते हुए रंगे हाथों सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया था. दरअसल ये मामला मैदानगढ़ी थाना में दर्ज एक FIR के आरोपी को उसके केस में मदद करने और उसके जमानत के वक्त पुलिस द्वारा कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं करके (not to oppose their bail applications) फायदा पहुंचाने के लिए 27 अक्टूबर तक दो लाख रुपये किसी भी हालत में देने का आरोप सब इंस्पेक्टर पर था, हालांकि घूस के लिए कुल रकम (bribe amount) की मांग 5 लाख रुपये थी.

इंस्पेक्टर को सस्पेंड या बर्खास्त किया जा सकता है: सूत्र

दिल्ली पुलिस मुख्यालय (Delhi Police Headquarter ) के सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही आरोपी सब इंस्पेक्टर भोजराज सिंह के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसे सस्पेंड या बर्खास्त किया जा सकता है. फिलहाल सीबीआई की टीम आरोपी सब इंस्पेक्टर से काफी विस्तार में छापेमारी के दौरान बरामद काफी दस्तावेजों, उसके घर से बरामद करोड़ों रुपये की नकदी के लेनदेन, प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी, कई चल-अचल संपत्तियों के बारे में तमाम कनेक्शन को खंगालने में जुटी हुई है. सीबीआई की तफ़्तीश से मिले इनपुट्स और सबूतों के बाद ही सब इंस्पेक्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुख्यालय द्वारा इस मामले में अगला निर्देश जारी किया जा सकता है.

दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

भ्रष्टाचार के मसले पर दिल्ली पुलिस के मौजूदा पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana ) पहले ही अपने तमाम अधिकारियों और जवानों को कई बैठक के दौरान ये स्पष्ठ कर चुके हैं कि- ‘बेहतर कार्य करने वाले को हमेशा मान-सम्मान मिलेगा और दिल्ली पुलिस सदैव उनके साथ और उनके परिजनों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार (Corruption) के मामले को अंजाम देता है या सहयोग करेगा तो उसके खिलाफ शख़्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी.