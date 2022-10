नई द‍िल्‍ली. दिल्ली की नई आबकारी नीति (Delhi Excise Policy Scam) में कथ‍ित घोटाले को लेकर ग‍िरफ्तार किए गए विजय नायर को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर को पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. सीबीआई ने कोर्ट से विजय नायर की सात दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट ने सिर्फ पांच दिन की रिमांड दी. सीबीआई ने अब और चार द‍िन की कस्‍टोड‍ियल र‍िमांड मांगी है.

मुंबई स्थित ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ और आप कम्युन‍िकेशन के रणनीतिकार विजय नायर को उनकी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आज सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट के कोर्ट रूम में लायी. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से संबंधित अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के लिए उन्हें पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था.

सीबीआई का कहना है क‍ि विजय नायर की 4 दिन की कस्‍टोड‍ियल र‍िमांड और चाह‍िए. सीबीआई का आरोप है कि रिमांड अवधि के दौरान व‍िजय नायर ने जांच और पूछताछ में सहयोग नहीं क‍िया है. हमें कुछ गवाहों के साथ उसका (नायर) सामना कराने के लिए उसे और चार द‍िन की रिमांड पर लेने की जरूरत है.

CBI brings Vijay Nair, former CEO of Mumbai-based Only Much Louder & communication strategist of AAP to Rouse Avenue Court’s courtroom after the end of his remand period.

He was arrested last week for his alleged role in irregularities pertaining to excise policy of Delhi Govt

— ANI (@ANI) October 3, 2022