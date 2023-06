नई दिल्ली. केंद्र सरकार बच्चों (Children) को संकट की स्थिति से निकालने वाली मशीनरी को और मजबूत करने की कवायद में लग गई है. अब बच्चों से जुड़े सभी तरह के अपराधों और संकट में फंसे होने पर भी सिर्फ एक ही तरह के हेल्पलाइन नंबर (One Helpline Number) होंगे. मोदी सरकार (Modi Government) चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का अधिग्रहण करने जा रही है. केंद्र सरकार ‘वन नेशन वन हेल्पलाइन’ (One Nation One Helpline) के तर्ज पर अब 1098 हेल्पलाइन नंबर को गृह मंत्रालय (MHA) के आपातकालीन हेल्पलाइन (ERSS) नंबर 112 के साथ मर्ज कर देगी. इससे संकट में फंसे बच्चों के लिए रिलीफ और रिस्पॉन्स टाइम घट जाएगा. बता दें कि यह बदलाव 30 जून से होने जा रहे हैं.

बता दें कि चाइल्डलाइन की सेवा 1098 साल 1995 में शुरू की गई थी, जिसे पूरे देश में लगभग 1000 से ज्यादा एनजीओ के द्वारा संचालित हो रही थी. भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चाइल्डलाइन को हर साल 140 करोड़ रुपए का ग्रांट देती है. चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (सीआईएफ) बच्चों के राहत और बचाव के लिए काम करने वाली देश की सबसे बड़ी एनजीओ है, जो देशभर में करीब 1000 से अधिक एनजीओ पार्टनर के साथ बच्चों को त्वरित मदद पहुंचाने का काम करती है.

गृह मंत्रालय ने 30 जून के बाद पहले चरण में 10 राज्यों में ये नई प्रणाली शुरू करेगी. (file photo)

बच्चों की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय का नया प्लान

सीआईएफ अपने 1,000 से अधिक इकाइयों के नेटवर्क के माध्यम से 568 जिलों, 135 रेलवे स्टेशनों और 11 बस स्टैंडों में चाइल्डलाइन सेवाएं प्रदान कर रहा है. संकट में फंसे हुए बच्चे के लिए किए गए कॉल के लिए सीआईएफ के पास प्रतिक्रिया समय लगभग 60 मिनट है. हालांकि, मौजूदा प्रणाली में पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस जैसी अन्य सेवाओं के साथ अंतर-परिचालनीयता का अभाव है, जिससे संकट की स्थिति में बहुमूल्य समय की हानि होती है.

ऐसे नेटवर्क करेगा काम

इसके अलावा सीआईएफ नेटवर्क केवल 568 जिलों को कवर कर सका था. यानी वह लगभग 200 जिलों को चाइल्डलाइन के तहत शामिल नहीं कर पाया था. इसे देखते हुए सरकार ने ईआरएसएस-112 के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन को एकीकृत करने का निर्णय लिया है, जिससे जिम्मेदार और जवाबदेह प्रशासन के माध्यम से संकट में फंसे हुए बच्चों की देखभाल जिम्मेदारी उठाई जा सके.

गृह मंत्रालय अगले तीन महीने के अंदर ये व्यवस्था पूरे देश में लागू कर देगी. ( फाइल फोटो- ANI)

ये भी पढ़ें: दिल्ली में DTC बसों से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई से इन रूट्स पर चलेंगी 200 और नई इलेक्ट्रिक बसें

गौरतलब है कि हाल के दिनों में देश के कई राज्यों में चाइल्ड लाइन और साइबर विशेषज्ञों के पास लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही थीं, जिनमें बच्चों की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने 30 जून के बाद पहले चरण में 10 राज्यों में ये नई प्रणाली शुरू करेगी. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, गोवा, लद्दाख, मिजोरम और पुडुचेरी जैसे राज्य और केद्रशासित प्रदेश हैं. वहीं, दे के 14 दूसरे राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में यह सेवा जुलाई के अंत में शुरू की जाएगी. गृह मंत्रालय अगले तीन महीने के अंदर ये व्यवस्था पूरे देश में लागू कर देगी.

Tags: 112 Helpline, Child Rights, Children, MHA