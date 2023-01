नई दिल्‍ली. चीन में बढ़ते कोरोना और मौतों के चलते भारत में भी इस बीमारी को लेकर डर बढ़ गया है. इसी के चलते सोशल मीडिया पर लोग अपने सगे-संबंधियों को कोरोना से संबंधित जानकारियां शेयर कर रहे हैं और लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील कर रहे हैं. इसी संबंध में चीन में कहर बरपा रहे ओमिक्रोन के सब वेरिएंट को लेकर एक खबर चारों ओर फैल रही है और लोग एक-दूसरे को व्‍हाट्सएप आदि के माध्‍यम से शेयर भी कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि चीन वाला नया वेरिएंट मरीज के दिमाग पर हमला कर रहा है और दिमाग को खत्‍म कर रहा है. जिसके चलते इस वेरिएंट से संक्रमित व्‍यक्ति की मौत हो रही है.

अगर आपने भी ऐसी कोई खबर या मैसेज पढ़ा है और उस मैसेज या ऐसी किसी लिंक को किसी को शेयर करने जा रहे हैं तो रुक जाइए और ऐसा करने से पहले सच्‍चाई जान लीजिए. वहीं अगर किसी और ने आपको ऐसा कोई संदेश भेजा है तो उसे भी सावधान कर दीजिए, ताकि वह इस खबर को फैलाने से बचे.

दरअसल ओमिक्रोन के सब वेरिएंट के दिमाग को खाने की खबर फैलने के बाद पीआईबी फैक्‍ट चैक क ओर से रिपोर्ट जारी की गई है. जिसमें कहा गया है कि यह खबर एकदम भ्रामक और गलत है. न तो ऐसी कोई स्‍टडी सामने आई है और न ही कोई सर्वे हुआ है, जिसमें यह कहा गया हो कि ओमिक्रोन के चीन वाले वेरिएंट बीएफ.5 मरीज के ब्रेन पर हमला कर रहा है और दिमाग के लिए घातक हो रहा है.

Some news reports are speculating that the evolving Omicron sub-variant ‘may be fatal for the brain’#PIBFactCheck:

▶️ This claim is MISLEADING

▶️ The relevance to humans has not been proven by the study referred to in the news report. pic.twitter.com/6Dx0NeJaTA

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 2, 2023