चिराग दिल्ली फ्लाईओवर बंद होने से लगा महाजाम, सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली: आउटर रिंग रोड पर बने चिराग दिल्ली फ्लाईओवर को मरम्मत के लिए आंशिक रूप से बंद किए जाने के कारण सोमवार दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई. दिल्ली पुलिस ने कहा कि चिराग दिल्ली में सुबह 8 बजे से 10.30 बजे के बीच भारी ट्रैफिक जाम होने के संबंध में उन्हें उनकी हेल्पलाइन पर कई कॉल मिलीं. कई यात्रियों ने अपने ट्विटर हैंडल पर यातायात की स्थिति की जानकारी दी.

एक ट्विटर यूजर ने कहा कि खानपुर और चिराग दिल्ली के बीच करीब तीन घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा. एक अन्य उपयोगकर्ता ने कहा कि उसे एक किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घंटे से भी अधिक समय लग गया. एक उपयोगकर्ता ने शिकायत की कि अधिकारियों ने चिराग दिल्ली फ्लाईओवर को ऐसे दिन बंद कर दिया जब 12वीं कक्षा के छात्रों को आज परीक्षा देना है.

दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्वीट किया कि बसों के खराब होने के कारण गंदा नाला रोड पर अस्पताल लाल बत्ती से निजामुद्दीन पूर्वी लाल बत्ती तक और मूलचंद से लोधी फ्लाईओवर की ओर लाला लाजपत राय मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है.

Traffic Advisory

Due to repairs work by Public Works Department, Chirag Delhi Flyover on Outer Ring Road will be closed from March 12, 2023 for a period of 50 days due to which route will be affected.

Please follow the advisory.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/Uw5vODTa6t

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) March 9, 2023