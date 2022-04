अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन की दीवार से लड़की ने लगाई छलांग, CISF जवानों ने सूझबूझ से ऐसे बचाई जान, देखें Video

नई दिल्ली. दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है. जहां पर एक लड़की ने कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों की सतर्कता और उनकी सूझबूझ की वजह से लड़की की जान बच गई. बताया जा रहा है कि अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन की दीवार पर से लड़की ने छलांग लगा दी थी. पूरी घटना गुरुवार सुबह 7.30 बजे के आसपास की है. लड़की की सुसाइड की खबर सुनने के बाद पूरे मेट्रो स्टेशन पर हड़कंप मच गया.

जानकारी के मुताबिक, लड़की को मेट्रो स्टेशन की दीवार पर चढ़ा देख तुरंत वहां CISF पुलिस के जवान पहुंचे और उसे समझाने बुझाने लगे. वहीं वहां मौजूद लोगों ने भी उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बाद नहीं सुनी. इतने में CISF जवानों ने सूझबूझ से काम लिया और दूसरी तरफ कुछ जवान चादर लेकर पहुंच गए. वहीं, लड़की ने सबकी बातों को अनसुना कर के दीवार से छलांग लगा दी. दूसरी तरफ खड़े जवानों ने उसे चादर पर कैच कर लिया. लड़की पूरी तरह से सुरक्षित है. उसे कहीं से खून भी नहीं निकला है. लकड़ी की पैर में मात्र हल्की चोट आई है.

Saving Lives…

Prompt and prudent response by CISF personnel saved life of a girl who jumped from Akshardham Metro Station. #PROTECTIONandSECURITY #Humanity @PMOIndia@HMOIndia@MoHUA_India#15yearsofCISFinDMRC pic.twitter.com/7i9TeZ36Wk

— CISF (@CISFHQrs) April 14, 2022