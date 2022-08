500 ऊंचे स्तंभों पर ध्वज लगाए जाने के साथ दिल्ली बना ‘तिरंगे का शहर’: CM केजरीवाल

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 500 ऊंचे स्तंभों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की पहल से दिल्ली ‘तिरंगे का शहर’ बन गया है. केजरीवाल यहां त्यागराज स्टेडियम में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित हजारों छात्रों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली तिरंगे का शहर बन गया है. हमने समूची दिल्ली में 500 ऊंचे स्तंभों पर राष्ट्रीय ध्वज इस उद्देश्य से लगाए हैं कि लोग जहां भी जाएं राष्ट्रीय ध्वज को देखें और देश को न भूलें.’’

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने कार्यक्रम स्थल आने के रास्ते में नौ जगह ऊंचे स्तंभों पर राष्ट्रीय ध्वज देखे. मुख्यमंत्री ने सभी से भारत को और ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेने को भी कहा. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘भारतीय दुनिया में सबसे बुद्धिमान और मेहनती लोग हैं. हमें देश को दुनिया में नंबर एक बनाने का संकल्प लेना है. तो आइए संकल्प लें कि हम सड़कों पर कचरा नहीं फेंकेंगे और अपनी सड़कों और आसपास के इलाकों को साफ रखेंगे.’’

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal and Deputy CM Manish Sisodia attend ‘Har Hath Tiranga’ program on the eve of #IndependenceDay2022 pic.twitter.com/CDI9PKhprN

— ANI (@ANI) August 14, 2022