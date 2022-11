Weather Update : पहाड़ी इलाकों से ज्यादा दिल्ली में ठंड! मैदानी हिस्सों में शीत लहर का असर, दक्षिण में बारिश की संभावना- IMD

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में इस बार भयंकर ठंड पड़ने वाली है. पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी ने मैदानी इलाकों की ठंड पर भी अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है, जिससे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई हिस्सों में सर्दी बढ़ गई है. IMD के मुताबिक, पहाड़ी इलाके यानी उत्तर भारत के राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों शीत लहर चल रही है, जो मैदानी इलाकों में भी प्रवेश कर रही है, इसलिए यहां भी सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. पूर्वी लहर के कारण, अगले 4-5 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में छिटपुट या मध्यम वर्षा होने की संभावना है.

Weather systems, rainfall/thunderstorm Forecast & Warnings:

A cyclonic circulation lies over central parts of Bay of Bengal in lower tropospheric levels. pic.twitter.com/3EayJ3otiF

