कांग्रेस का बड़ा आरोप- दिल्ली में Omicron देख भागे अरविंद केजरीवाल, राजधानी उनकी प्रियॉरिटी में ही नहीं

नई दिल्ली. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के LNJPN अस्पताल में कोरोना (Corona) से अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन (First Case Of Omicron in Delhi) का पहला केस सामने आया है. ऐसे में किसी भी संकट के हालात से निपटने के लिए दिल्ली में मौजूद रहने के बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में राजनीतिक दौरे पर हैं. उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) दिल्ली को कोई प्राथमिकता दे ही नहीं रहे है.

जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजधानी में अनियंत्रित वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) के लिए अरविंद सरकार (Arvind Government) को फटकार लगाई थी. उस समय भी सीएम अरविंद अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ पंजाब के राजनीतिक दौरे पर पठानकोट में थे. बता दें कि अरविंद केजरीवाल रविवार को पंजाब के चुनावी दौरे पर हैं.

दूसरी लहर में हजारों निर्दोषों की जान गई: कांग्रेस

अनिल कुमार ने कांग्रेस सोशल मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद सरकार की लापरवाही के कारण कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई. उनके इसी रवैये के कारण दिल्ली की जनता को मेडिकल ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा. अभी तक आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की कमी को दूर नहीं किया गया है.

दिल्ली सरकार को सोशल मीडिया के जरिये बेनकाब करने की योजना

अनिल कुमार ने सोशल मीडिया से अरविंद सरकार को बेनकाब करने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आह्वान किया, जिसने झूठे वादों के साथ दिल्लीवासियों को बेवकूफ बनाया और अन्य राज्यों में भी झूठा राजनीतिक अभियान चलाने के लिए दिल्लीवासियों के टैक्स का पैसा बर्बाद कर रही है.

दिल्ली कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के चैयरमेन राहुल शर्मा ने बताया कि आने वाले कुछ ही दिनों में “दिल्ली सोशल मीडिया टीम” बूथ स्तर तक तैयार होगी और दिल्ली में लगभग 5000 लोगों की फौज सोशल मीडिया पर पार्टी के प्रचार प्रसार व नगर निगम में शासित भाजपा के कुशासन और दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश करेगी.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने रविवार को प्रदेश कांग्रेय कार्यालय राजीव भवन में आयोजित सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन राहुल शर्मा व उनकी प्रदेश कार्यकारिणी के साथ हुई मीटिंग में सोशल मीडिया संगठन विस्तार और आगामी चुनाव पर सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा की.

Tags: Chief Minister Arvind Kejriwal, Corona Cases in Delhi, Corona New Case, Delhi News Alert, Omicron variant