Video: मुखर्जी नगर पहुंचे राहुल गांधी, UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों से मिले, गोलगप्पों भी खाए

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को यहां मुखर्जी नगर (Mukherji Nagar) इलाके में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से बातचीत की. राहुल गांधी की छात्रों के साथ बैठक उस दिन हुई जब गुजरात के सूरत की एक अदालत ने उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया.

समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार मुखर्जी नगर में, कांग्रेस नेता को छात्रों के साथ सड़क किनारे एक कुर्सी पर बैठे देखा गया और उन्होंने उनसे उनकी उम्मीदों और अनुभवों के बारे में पूछा. इस सप्ताह की शुरुआत में, गांधी ने पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद (Jama Masjid) क्षेत्र और बंगाली बाजार का दौरा किया और इन क्षेत्रों के लोकप्रिय व्यंजनों का लुत्फ उठाया.

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi interacts with UPSC aspirants in Delhi’s Mukherjee Nagar

The 2023 Civil Services Preliminary Exam will be held on 28th May pic.twitter.com/MKGlP7w2E6

— ANI (@ANI) April 20, 2023