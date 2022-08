दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट, दो हजार से अधिक आए नए मरीज, 5 संक्रमितों की मौत

नई दिल्ली. देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या ने एक बार फिर से लोगों को डरा दिया है. पिछले 24 घंटों में केवल दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस से संक्रमित 2073 नए मामले आए हैं. वहीं, इस संक्रमण से पांच मरीजों की मौत हो गई है. जबकि 1437 मरीज ठीक हुए हैं. इसी तरह संक्रमण दर 11.64% पर पहुंच गया है, जबकि सक्रिय मामले 5,637 हैं.

वहीं, कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि दिल्ली में बुधवार को नाइजीरिया की 31 वर्षीय महिला में मंकीपॉक्स के संक्रमण की पुष्टि हुयी, जिसके बाद दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़ कर चार हो गयी है. आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में मंकीपॉक्स के नये मामले सामने आने के बाद अब देश में इस संक्रमण से संक्रमितों की संख्या बढ़ कर नौ पर पहुंच गयी है.

