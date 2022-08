दिल्ली में 24 घंटों में 2146 नए काेरोना केस, 8 की मौत, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 17.83%

नई दिल्ली. दिल्ली में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक बार फिर तेजी से फैलता संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. जहां एक तरफ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं मौत का आंकड़ा भी हर दिन डरा रहा है. पिछले 24 घंटों के आंकड़ाें को देखा जाए तो संक्रमितों की संख्या में तो मामूली कमी आई है और नए केस 2146 मिले हैं लेकिन कोरोना के चलते हुई मौतों की संख्या में एक का इजाफा हुआ है और 8 लोगों ने दम तोड़ दिया है. वहीं पॉजिटिविटी रेट में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है और ये 17.83 प्रतिशत पर पहुंच गई है. स्वास्‍थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को एक्टिव मामलों की संख्या 8205 रही है.

एक दिन पहले के आंकड़ाें पर नजर डाली जाए तो 2495 नए संक्रमित मंगलवार को मिले थे. वहीं 7 लोगों ने संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया था. वहीं पॉजिटिविटी रेट 15.41 प्रतिशत पर थी और एक्टिव मामलों की संख्या 8506 थी.

COVID-19 | Delhi reports 2,146 new cases and 08 deaths in the past 24 hours. Positivity Rate at 17.83%

Active cases at 8,205 pic.twitter.com/69n11PF2dc

— ANI (@ANI) August 10, 2022