COVID 19: दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना वायरस संक्रमण, ​रविवार को 433 मामले दर्ज, 2 मरीजों की मौत

नई दिल्ली. नई दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है. रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 433 मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं 2 मरीजों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है. इसके एक दिन पहले शनिवार को भी दिल्ली में कोरोना से दो मरीजों की मौत हो गई थी. रविवार की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2,146 हो गई है. दिल्ली में रविवार को पॉजिटिविटी रेट 2.96 प्रतिशत रहा है. 549 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर भेजे गए हैं.

दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों के बढ़ने को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है. शनिवार को 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 544 नए मामले सामने आए थे और 2 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद रविवार को जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें पिछले 24 घंटे में 433 मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं 2 मरीजों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है. 549 मरीज ठीक भी हुए हैं. कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 2,146 हैं तो वहीं पॉजिविटी रेट 2.96 प्रतिशत है.

