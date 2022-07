Covid-19: दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, शनिवार को 491 नए मामले, दो की मौत

नई दिल्ली. दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पिछले 24 घंटों में 491 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से 2 लोगों की मौतें भी हो गई हैं. वहीं 605 मरीज ठीक होकर अपने घर भी पहुंचाए गए हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और भीड़ वाली जगहों पर कम जाने की सलाह दी है.

शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में कोरोना के ताजा मामलों की जानकारी दी गई है. 16 जुलाई को जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 491 नए मामले सामने आए हैं. दो लोगों की संक्रमण से मौत भी हो गई. कोरोना वायरस की संक्रमण दर 3.48 फीसदी दर्ज की गई है. दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 605 ठीक हो गए हैं.

#COVID19 | Delhi reported 491 new cases, 2 deaths, and 605 recoveries in the last 24 hours. Positivity Rate at 3.48%

Active cases 1,894 pic.twitter.com/lAVbnOykNc

— ANI (@ANI) July 16, 2022