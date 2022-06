दिल्ली में डरावनी हुई कोरोनावायरस की रफ्तार; 1797 मिले नए मरीज, पॉजिटिविटी रेट उछलकर हुआ 8.18 फीसदी

नई दिल्ली. दिल्ली में कोरोनावायरस की डराने वाली रफ्तार जारी है. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों में कोविड19 के करीब 1800 नए मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 4800 के पार निकल गई है.

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 1797 नए मरीज मिले हैं, आज संक्रमण से 1 मरीज की मौत भी हो गई. इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 8.18 फीसदी पर आ गया है. दिल्ली में आज 901 मरीज कोरोना मुक्त होकर अपने घर लौट गए हैं. राजधानी में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस बढ़कर 4843 हो गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 19,19,025 हो गई है. वहीं, अब तक कुल 18,87,956 मरीज इस महामारी को मात देकर कोरोना मुक्त हो चुके हैं. इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 26,226 हो गई है.

Delhi reports 1797 Covid-19 cases along with 1 death in last 24 hrs. 901 recovered along with 4843 active cases in past 24 hrs pic.twitter.com/hTK2fuXP36

— ANI (@ANI) June 17, 2022