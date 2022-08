दिल्ली में कोरोना ब्लास्ट, शनिवार को 1109 नए संक्रमित मिले, 9 मरीजों की मौत

नई दिल्ली. दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. शनिवार को भी राजधानी में कोविड- 19 के 1109 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही नौ मरीजों की मौत भी हुई है. 24 घंटे में 1687 मरीज ठीक हुए हैं. वहीं संक्रमण दर 7.53 से बढ़कर 11.23 प्रतिशत पर आ गई है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है. अधिकारियों ने गाइडलाइन के पालन और भीड़ में जाने से बचने की सलाह दी है.

दिल्ली में कोरोना के जो ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं उनमें शनिवार को 1109 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही नौ मरीजों की मौत भी हुई है. 12 दिन में कोरोना से 90 मरीजों की मौत हो चुकी है. अस्पतालों में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है. अगस्त माह में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है.

COVID-19 | Delhi reports 1,109 new cases and 09 deaths in the past 24 hours. Positivity Rate at 11.23 %

Active cases at 5,559 pic.twitter.com/OZaA0XA4JY

— ANI (@ANI) August 20, 2022