Covid-19: दिल्ली में कोरोना वायरस के 2162 नए मामले आए सामने, 5 मरीजों की मौत

नई दिल्ली. दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,162 नए मामले सामने आए और संक्रमण की दर 12.64 प्रतिशत दर्ज की गई. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दिन में कोविड से पांच मरीजों की मौत हो गई. यह लगातार बारहवां दिन है, जब शहर में कोरोना संक्रमण के दो हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं. दिल्ली में शनिवार को संक्रमण के 2,031 मामले सामने आए थे और संक्रमण की दर 12.34 प्रतिशत दर्ज की गई.

शुक्रवार को संक्रमण के 2,136 मामले सामने आए थे और महामारी से 10 लोगों की मौत हो गई थी जो कि पिछले छह महीने के दौरान प्रतिदिन होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा थी. इससे पहले 13 फरवरी को कोविड से 12 मरीजों की मौत हुई थी. बुलेटिन में कहा गया कि दिल्ली में अब तक संक्रमण के 19,84,595 मामले सामने आ चुके हैं और महामारी से 26,381 मरीजों की मौत हो चुकी है.

#COVID19 | Delhi reports 2,162 new cases, 1,832 recoveries, and 5 deaths in the past 24 hours.

Positivity Rate at 12.64%

Active cases at 8,430 pic.twitter.com/1q0vcrAW2J

