Covid-19 Update: दिल्ली में 13785 नए कोरोना केस आए सामने, 15 मरीजों की मौत

नई दिल्ली. देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामलों में धीरे- धीरे कमी आ रही है. हालांकि, इसके बावजूद भी अभी हजारों केस रोज सामने आ रहे हैं. इसी बीच खबर है कि दिल्ली (Delhi) में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13785 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, इस घातक संक्रमण से 35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16,580 लोग ठीक हुए हैं. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों (Active Patients) की संख्या 75,282 हो गई है.

वहीं, आज सुबह में खबर सामने आई थी कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वजह से जिले के सरकारी अस्‍पताल में (government hospital) ऑपरेशन (operation) और डिलेवरी बंद करनी पड़ी. इस वजह से लंबे समय से ऑपरेशन का इंतजार कर रहे मरीजों को परेशानी हो रही है. ऑपरेशन दोबारा कब शुरू होंगे, यह भी अभी तय नहीं है. हालांकि मंगलवार को गाजियाबाद जिले में करीब एक सप्‍ताह बाद 1000 से कम मामले आए हैं. अभी तक रोजाना करीब 2000 मामले कोरोना के मामले आ रहे थे.

Delhi reports 13,785 new #COVID19 cases, 16,580 recoveries and 35 deaths in the last 24 hours.

Active cases 75,282

Cumulative positivity rate 5.11% pic.twitter.com/cdrXXv0k7C

— ANI (@ANI) January 19, 2022