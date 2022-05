बारिश से गुरुग्राम का हाल बेहाल, प्रशासन ने जारी की वर्क फ्रॉम होम वाली एडवाइजरी

नई दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में बारिश क्या हुई, कई तरह की मुश्किलें सामने आ गईं. पिछले कुछ समय से गर्मी से परेशान लोगों के लिए बारिश राहत तो लेकर आई लेकिन बारिश से व्यवस्थाओं की पोल खुल गई. दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल हो गए हैं. हर जगह पानी भरने के कारण कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं. खासतौर पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किल हो रही है और जाम की स्थिति बन रही है. ऐसे में गुरुग्राम के डिप्टी कमीश्नर ने प्राइवेट कम्पनियों को कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को कार्यालय ना बुलाएं. मौसम खराब रहने तक वर्क फ्रॉम होम करवाएं.

दिल्ली के आस पास के इलाकों में रविवार शाम से ही बारिश का दौर चल रहा है. इस कारण राजधानी दिल्ली और आस पास के शहरों में काफी परेशानियां हो रही हैं. आंधी बारिश के कारण जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं और सड़कें नदियां बन गई हैं. ऐसे में प्रशासन के लिए इन स्थितियों से निपटना मुश्किल हो रहा है. यही कारण है कि प्रशासन चाहता है कि इस दौरान लोग कम से कम बाहर निकलें ताकि उन्हें भी समस्या का सामना ना करना पड़े. गुरुग्राम में डिप्टी कमीश्नर ने बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर निजी संस्थानों और कॉर्पोरेट कार्यालयों को एडवाइजरी जारी की. इसके तहत उनके कहा गया है कि​ बिगड़े मौसम को देखते हुए कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहें. इससे सड़कों पर जाम की स्थिति में कमी आएगी.

#WATCH | Haryana | Heavy rainfall causes waterlogging and traffic congestion in different parts of Gurugram; visuals from MG Road, Golf Course Road, Sohna Road pic.twitter.com/1nOeINwysD

— ANI (@ANI) May 23, 2022