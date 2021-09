नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली व‍िकास प्राध‍िकरण (DDA) की ओर से बनाए गए फ्लैट्स इन द‍िनों द‍िल्‍लीवालों को कुछ रास नहीं आ रहे हैं. डीडीए की जनवरी में न‍िकाली गई हाउस‍िंग स्कीम-2021 (Housing Scheme-2021) में भी लोगों ने खास रूच‍ि नहीं द‍िखाई थी. वहीं ज‍िन आवेदकों के इस हाउस‍िंग स्‍कीम (Housing Scheme) में फ्लैट्स न‍िकल भी गए थे, उनमें से काफी ने इनको लौटा (सरेंडर) द‍िया था. ऐसे फ्लैट्स की संख्‍या की करीब 694 हैं.

अब डीडीए (DDA) ने इन फ्लैट्स को बेचने का नया तरीका पहले आओ और पहले पाओ (First come first serve) की तर्ज पर तैयार क‍िया है. इस संबंध में एक प्रस्‍ताव केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामला मंत्रालय (Union Ministry of Housing & Urban Affairs) को भेजा गया है. मंत्रालय की ओर से अभी इस प्रपोजल को हरी झंडी नहीं म‍िल सकी है.

आध‍िकार‍िक सूत्रों की माने तो डीडीए के काफी फ्लैट्स सरेंडर होने के बाद अभी बेचे नहीं जा सके हैं. डीडीए अब इनको नए तरीके से बेचने की योजना पर काम कर रहा है. लेक‍िन डीडीए की इस योजना को भी केंद्रीय शहरी व‍िकास मंत्रालय (Urban Development Ministry) से मंजूरी नहीं म‍िली है. बताया जाता है कि अगर मंत्रालय की ओर से इस प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी जाती है तो डीडीए इन बचे फ्लैट्स को पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर बेचने का काम करेगा. मंत्रालय को भेज गए प्रस्‍ताव में एक अच्‍छी बात यह है क‍ि इस योजना से जरूरतमंदों को आसानी से फ्लैट्स उपलब्‍ध हो सकेंगे.

प‍िछली योजनाओं में 50 फीसदी से ज्‍यादा फ्लैट्स की नहीं हुई ब्रिकी

सूत्र बताते हैं क‍ि यह योजना केवल उन्‍हीं जगहों पर लागू होगी जहां पर प‍िछली योजनाओं में 50 फीसदी से ज्‍यादा फ्लैट्स की ब‍िक्री नहीं हो सकी है. लेक‍िन इस योजना से यह संभावना जताई जा रही है क‍ि डीडीए (DDA) इसके जर‍िए अपने बचे हुए फ्लैट्स की बि‍क्री आसानी से कर सकेगा.

बताया जाता है क‍ि यह सभी फ्लैट्स वह हैं जोक‍ि ब‍िकने से रह गए या फ‍िर आवेदकों ने पसंद नहीं आने की वजह से सरेंडर कर द‍िए हैं. वहीं, पिछली स्कीमों के सरेंडर के अलावा रिजेक्ट और ऐसे फ्लैट्स जो अलॉट नहीं हो पाए, उनके लिए डीडीए को खरीदार मिलने की उम्मीद भी बनेगी.

डीडीए हाउस‍िंग स्‍कीम में द‍िलचस्‍पी नहीं द‍िखा रहे आवेदक

हैरान करने वाली बात तो यह है क‍ि डीडीए की आवासीय योजना (Housing Scheme) का कभी इंतजार करने वाले लोग अब इनमें अपना फ्लैट्स न‍िकल जाने पर भी खुश नहीं होते द‍िख रहे हैं. आवासीय योजना से मोह भंग होता द‍िखने का बड़ा उदाहरण अब यह है क‍ि डीडीए आवासीय योजना-2021 में अब तक करीब 52 फीसदी फ्लैट्स को आवेदक सरेंडर कर चुके हैं.

अध‍िकारी भी मान रहे, पहले की तुलना में अब हाउस‍िंग स्‍कीम को नहीं म‍िल रहा रेस्‍पांस

इसका मतलब यह है क‍ि डीडीए की ओर से तैयार क‍िए गए इन फ्लैट्स के ड्रा में न‍िकलने जाने के बाद आधे से ज्‍यादा आवेदक इनको पसंद नहीं आने की वजह से सरेंडर कर गए हैं. अब डीडीए के सामने समस्‍या यह बन गई क‍ि इन सरेंडर फ्लैट्स को क‍िस तरह से बेचा जा सके. डीडीए के अध‍िकारी भी स्‍वयं यह मान रहे हैं क‍ि प‍हले की तुलना में प‍िछली कुछ हाउस‍िंग स्‍कीम में लोगों ने अच्‍छा रेस्‍पांस नहीं द‍िखाया है. इसकी वजह से ही इतनी संख्‍या में ड्रा में न‍िकले फ्लैट्स को सरेंडर क‍र द‍िया गया.

जनवरी की योजना के 694 फ्लैट्स हो चुके हैं सरेंडर

डीडीए की जनवरी माह में न‍िकाली गई हाउस‍िंग स्‍कीम-2021 में 1354 फ्लैट्स में से करीब 694 फ्लैट्स को आवेदकों ने सरेंडर कर द‍िया. यह खाली फ्लैट्स द्वारका, जसोला आद‍ि के अलावा सिरसपुर, नरेला, रोहिणी आदि में भी काफी हैं. द्वारका के एमआईजी फ्लैट्स की बात करें तो जहां फ्लैट्स की कीमत 1.1 करोड़ से 1.2 करोड़ तक थी. वहीं, जसोला में 215 एचआईजी फ्लैटों में से 175 और द्वारका सेक्टर 19 में 352 में से 295 फ्लैट सरेंडर किए गए हैं.

वेट‍िंग ल‍िस्‍ट वालों का ड्रा न‍िकालने के बाद भी नहीं म‍िला रेस्‍पांस

इसके ल‍िए डीडीए की ओर से एक ड्रा वेट‍िंग ल‍िस्‍ट वालों के ल‍िए भी आयोज‍ित क‍िया. लेक‍िन अब डीडीए इन फ्लैट्स की ब‍िक्री पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर करेगा ज‍िसकी अभी केंद्रीय शहरी व‍िकास मंत्रालय से मंजूरी म‍िलना बाकी है. माना जा रहा है क‍ि जैसे ही मंत्रालय से इस संबंध में अनुमत‍ि म‍िल जाती है इस योजना को लागू किया जाएगा.

सर्वे करके फ्लैट्स की कंडीशन का पता लगा रहा डीडीए

बतातें चलें क‍ि इन द‍िनों डीडीए व‍िभ‍िन्‍न जगहों पर ब‍ेचे जाने वाले ऐसे फ्लैट्स और उनकी कंडीशन की जानकारी जुटाने के ल‍िए सर्वे भी कर रहा है. ता‍क‍ि इन फ्लैट्स की संख्‍या के आधार पर ही आगे की योजना बनाई जा सके. वहीं डीडीए ने उन फ्लैट्स को योजना से बाहर रखने का भी फैसला क‍िया है क‍ि ज‍िनकी स्‍थि‍त‍ि बेहद खराब है.