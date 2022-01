दिल्ली: शाहदरा के सीमापुरी में घर के अंदर मिले महिला और 4 बच्चों के शव, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली. देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में एक महिला और उसके 4 बच्चों के शव (Dead Body) मिलने से हड़कंप मच गया है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक, मामला शाहदरा (Shahdara) के सीमापुरी इलाके का है. स्थानीय थाना पुलिस का कहना है कि महिला और 4 बच्चों के शव उनके घर के अंदर ही मिले हैं. अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है.

वहीं, पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रथमदृष्टया ये मामला हत्या के बाद आत्महत्या करने का लग रहा है. महिला ने पहले अपने बच्चों की हत्या की है और उसके बाद आत्महत्या कर ली. हालांकि, पुलिस ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. शवों के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता लग सकेगा. वहीं अब पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है. साथ ही महिला के रिश्तेदारों व परिजन से भी संपर्क किया जा रहा है.

