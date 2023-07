नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन इलाके में मौजूद एक नाइट क्लब की लिफ्ट में दस लोग करीब 10 घंटे तक फंसे रहे. अग्निशमन विभाग ने घंटों तक चले कठिन ऑपरेशन के बाद सभी को वहां से सुरक्षित निकाल लिया.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, अग्निशमन विभाग के पास रविवार तड़के करीब 6.40 बजे एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि साउथ एक्स में एक क्लब की लिफ्ट के अंदर कुछ लोग 10 घंटे से भी अधिक समय से फंसे हुए हैं.

फोन कॉल मिलने पर अग्निशमन विभाग तुरंत हरकत में आया और दमकल की गाड़ियों और बचाव दलों के साथ मौके पर पहुंचा. बचाव दल ने अंदर जाने के लिए इमारत की खिड़की का शीशा तोड़ दिया ताकि अंदर मौजूद लोगों को बचाया जा सके.

A fire call was received from South ex about 10 people stuck in lift, coming from club. Time 0542/43hrs.

Code Club, Khanna Jewellers, south extension metro station, new Delhi. Team returned

from rescue call and reports that 10 persons rescued safely from a lift by DFS. pic.twitter.com/mH4ico9JN4

— Atul Garg (@AtulGargDFS) July 16, 2023