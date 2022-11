सेब-संतरे के बीच छुपाकर ले जा रहा था विदेशी करेंसी, दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF ने पकड़ा

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की टीम ने गुरुवार को एक शख्स के पास से विदेशी मुद्रा बरामद की है. शख्स के पास से सऊदी रियाल बरामद हुई है, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत 8.5 लाख रुपये है. आरोपित युवक को एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 से पकड़ा गया है. आरोपित इस मुद्रा को लेकर दुबई जाने की फिराक में था. हालांकि उससे पूर्व ही CISF की खुफिया और निगरानी करने वाली टीम ने इसे धर दबोचा.

CISF के पीआरओ ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर निगरानी और खुफिया टीम ने एक पैसेंजर को संदिग्ध गतिविधि करते हुए देखा गया. युवक को दुबई जाना था. इसके बाद जब उसके बैग की जांच की गई तो उसमें से 40 हजार 500 सऊदी रियाल बरामद हुए, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत 8 लाख 50 हजार रुपये हैं. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब इस शख्स से मुद्रा संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए तो उसके पास नहीं मिले.

#WATCH | CISF surveillance & intelligence staff of T-3, IGI Airport Delhi, noticed suspicious activities of a passenger who had to travel to Dubai. On checking his bag, 40,500 Saudi Riyals worth Rs 8.5 lakh were recovered.He couldn’t produce valid documents for the same: CISF PRO pic.twitter.com/3AM82LONI9

— ANI (@ANI) November 10, 2022