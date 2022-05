LIVE: दिल्ली में अतिक्रमण पर डबल अटैक, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में बुलडोजर का एक्शन जारी

आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत ने कहा कि जब लोगों ने क्षेत्र खाली कर दिया है, तो वे (नॉर्थ एमसीडी) उन्हें घेरकर बुलडोजर का इस्तेमाल कर उनके लिए असुविधा क्यों पैदा कर रहे हैं. हम इसके खिलाफ हैं और इसे रोका जाना चाहिए. उन्हें पहले यह साबित करना होगा कि वहां अतिक्रमण है.

When people have vacated the area, why are they (North MCD) creating inconvenience to them by using Bulldozers by surrounding them. We’re against it & it should be stopped. They need to prove first that there’s encroachment: AAP MLA Mukesh Ahlawat pic.twitter.com/QAzMdQQBD1

