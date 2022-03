अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी को लेकर विधानसभा में हंगामा, स्पीकर ने BJP के 3 विधायकों को किया सस्पेंड

दिल्ली: दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी पर जमकर हंगामा हुआ. विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल (Ram Niwas Goel) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शहर की इकाई के अध्यक्ष आदेश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ की गई कथित ‘अपमानजनक’ टिप्पणी को लेकर सदन में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों के विरोध जताए जाने के बीच भाजपा के तीन विधायकों को सोमवार को दिनभर के लिए निलंबित कर दिया.

दरअसल, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल बाजपेयी, जितेंद्र महाजन और अजय महावर अपने स्थानों पर खड़े हो गए थे, जिसके बाद अध्यक्ष ने उनसे बैठने का अनुरोध किया. जब वे नहीं माने तो फिर अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर जाने को कह दिया. इसके बाद, एक बार फिर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई. इससे पहले सुबह भी कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया था.

#WATCH | Delhi: BJP MLAs Anil Bajpai, Jitender Mahajan & Ajay Mahawar dismissed from the House for the day for raising slogans while standing on benches; House was adjourned for 15mins.

AAP MLAs protested demanding apology from BJP over alleged derogatory remarks on CM Kejriwal. pic.twitter.com/jH4DwLZqKe

