'दिल्ली बनेगा खालिस्तान...', G-20 की तैयारियों के बीच SJF की शर्मनाक हरकत, मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर लिखे गए भारत विरोधी नारे

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अगले महीने जी-20 समिट होने वाला है. इसके लिए तैयारियों जोर-शोर से चल रही हैं. इस बीच खालिस्तान समर्थकों ने राष्ट्रीय राजधानी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है. रविवार को दिल्ली मेट्रो के शिवाजी पार्क, मादीपुर, पश्चिम विहार, उद्योग नगर, महाराजा सूरजमल स्टेडियम, पंजाबी बाग और नांगलोई मेट्रो स्टेशनों और आसपास के इलाकों में विवादास्पद खालिस्तान समर्थक नारे लिखे दिखाई दिए.

प्राप्त जानकारी के अनुसार ‘दिल्ली बनेगा खालिस्तान’ और ‘खालिस्तान रिफ्रेंडम जिंदाबाद’ जैसे नारे दिल्ली मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर स्प्रे पेंट से लिखे हुए थे. इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सहित स्थानीय जिलों की टीमें अलर्ट मोड में आ गई हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और इस हरकत के पीछे शामिल तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

#WATCH | Pro-Khalistan slogans written on the wall of Maharaja Surajmal Stadium Metro Station are being removed by the Delhi Police https://t.co/2mcKBfqJw3 pic.twitter.com/ss7UnKJM5o

— ANI (@ANI) August 27, 2023