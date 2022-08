नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज शाम नवनियुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President of India Droupadi Murmu) से मुलाकात की. सीएम केजरीवाल की राष्‍ट्रपत‍ि मुर्मू से शाम 5:45 बजे राष्ट्रपति भवन में पहली औपचारिक भेंट होगी. उन्‍होंने राष्‍ट्रपत‍ि मुर्मू को उनके पदभार ग्रहण करने की शुभकामनाएं दीं.

बताते चलें क‍ि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देने का फैसला किया था. वहीं, अब कल शन‍िवार को होने जा रहे उप-राज्‍यपत‍ि चुनावों में अपना समर्थन देने का ऐलान भी आम आदमी पार्टी की पॉल‍िट‍िकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की मीट‍िंग में ल‍िया जा चुका है.

Chief Minister of NCT of Delhi Arvind Kejriwal called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/JeR4ET9aWU

— President of India (@rashtrapatibhvn) August 5, 2022