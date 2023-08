नई दिल्‍ली. मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुष्‍कर्म के आरोपी दिल्‍ली सरकार के डिप्‍टी डायरेक्‍टर को सस्‍पेंड कर दिया है. वो महिला एवं बाल कल्‍याण मंत्रलाय में कार्यरत था. सीएम ने सस्‍पेंशन के संबंध में मुख्‍य सचिव से शाम पांच बजे तक रिपोर्ट तलब की है. आरोप है कि डिप्‍टी डायरेक्‍टर नरेश कुमार लंबे वक्‍त से अपने दोस्‍त की नाबालिग बेटी को दुष्‍कर्म का शिकार बना रहा था. उसके दोस्‍त की पहले ही मृत्‍यु हो चुकी है.

पीड़िता के साथ कई बार दुष्‍कर्म किया गया. आरोप है कि इसके चलते वो गर्भवती तक हो गई थी. 20 जुलाई को इस संबंध में रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. 1 अक्टूबर, 2020 को पीड़िता के पिता की मृत्‍यु हो गई थी. इसके बाद से ही वो आरोपी और उसके परिवार के साथ उनके घर पर रह रही थी. आरोपी अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्‍टर है.

यह भी पढ़ें:- अद्भुत भारत: इस गांव में नाम नहीं, सीटी की आवाज से पहचाने जाते हैं लोग, कन्फ्यूजन की तो बात ही नहीं!

Delhi CM Arvind Kejriwal orders the suspension of the rape accused Delhi govt official and seeks report from Chief Secretary by 5 pm today

A Delhi government official has been booked for allegedly raping his deceased friend’s minor daughter for several months police said.

— ANI (@ANI) August 21, 2023