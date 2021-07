“Sulli Deals” मामले में सबसे पहले दिल्ली महिला आयोग के संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की थी लेकिन हमें मिली जानकारी के अनुसार अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. हम पुलिस की समन जारी कर रहे हैं. जल्द से जल्द मामले के आरोपी गिरफतार होने चाहिए. pic.twitter.com/9hozSbPfgQ

— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) July 28, 2021

एक समुदाय विशेष की महिलाओं और लड़कियों की तस्‍वीरें बिना उनकी अनुमति के अपलोड कर वायरल करने के मामले में अब दिल्‍ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को समन जारी किया है. सुल्‍ली डील्‍स (Sulli Deals) नाम से इंटरनेट के गिटहब (GitHub) प्‍लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए फोटोज के बाद तमाम लड़कियों ने इसकी शिकायत की थी. जिसके बाद आयोग ने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था.दिल्‍ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) की ओर से बताया गया कि सुल्‍ली डील्‍स मामले में आयोग की दखल के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी लेकिन इस मामले में अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है जिसे लेकर आयोग ने पुलिस को समन (Summon) जारी किया है. इससे पहले आयोग पुलिस को सात जुलाई को नोटिस भी जारी कर चुका है.आयोग ने बताया कि 16 जुलाई को पुलिस की ओर से भेजा गया नोटिस का जवाब भी पूरा नहीं दिया गया है साथ ही अभी तक किसी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.ऐसे में आयोग ने पुलिस को समन जारी कर पूछा है कि अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, अगर किया गया है तो उसकी डिटेल दी जाएं. इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में अभी तक क्‍या कदम उठाए हैं. साथ ही जांच की वर्तमान स्थिति के साथ ही एक्‍शन टेकन रिपोर्ट आयोग से साझा करने के लिए कहा है.बता दें कि गिटहब इंटरनेट पर एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें ओपन सोर्स कोड का भंडार है. इसी पर ऐप 'सुली डील्स' बनाया गया था और उस पर डील्‍स ऑफ द डे (Deals of the Day) नाम से सैकड़ों समुदाय विशेष की लड़कियों की तस्‍वीरें इधर से उधर शेयर की जा रही थीं. यह सब चार जुलाई को उस वक्‍त सामने आया जब लोगों ने ट्विटर (Twitter) पर डील्‍स ऑफ द डे शेयर करना शुरू कर दिया.ऐसे में ट्विटर पर लड़कियों की फोटो शेयर होने के बाद उन्‍होंने अपना सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म (Social Media Platform) छोड़ना शुरू कर दिया. लिहाजा यह एक गंभीर साइबर क्राइम के रूप में सामने आया. गौरतलब है कि सुल्‍ली डील्‍स मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) के लिए इस्‍तेमाल किया जाने वाला अपमानजनक (Derogatory) शब्‍द है.