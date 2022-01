Delhi Corona Update: हर दिन घट रही संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में 10756 नए केस, 38 की मौत

नई दिल्ली. राजधानी में अब कोरोना के मामलों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 10756 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं. वहीं 38 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है. इस दौरान 17494 लोग कोरोना से जंग जीते हैं. वहीं 24 घंटे के मामलों को जोड़ने के बाद अब दिल्ली में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 61,954 पहुंच गई है. पॉजिटिविटी रेट में भी काफी गिरावट देखने को मिली है, शुक्रवार को ये 18.04 प्रतिशत पर रही.

वहीं इससे पहले गुरुवार को दिल्ली में 12,306 नए संक्रमित सामने आए थे. वहीं 18,815 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली थी. हालांकि इस दौरान 43 लोगों ने संक्रमण के चलते दम भी तोड़ दिया था. पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो गुरुवार को ये 21.48 प्रतिशत पर रही थी.

Delhi reports 10,756 new #COVID19 cases, 17,494 recoveries and 38 deaths in the last 24 hours.

Active cases 61,954

Cumulative Positivity Rate 5.16% pic.twitter.com/JJOm9bhngF

— ANI (@ANI) January 21, 2022