Delhi Corona Update: 24 घंटे में एक मौत, 39 नए संक्रमित आए सामने

नई दिल्ली. कोरोना संक्रमण का हल्का असर राजधानी में पिछले 24 घंटे के दौरान देखने को मिला. इस दौरान कोरोना के चलते एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया. वहीं 39 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं. इससे एक दिन पहले देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के चलते एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं की गई थी. वहीं 66 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी. हालांकि पिछले 24 घंटे में मामलों में कमी देखी गई है और ये लगभग आधे हो गए हैं लेकिन एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है. वहीं 76 अन्य लोगों ने कोरोना को पूरी तरह से हरा दिया है. जानकारी के अनुसार दिल्ली में अब एक्टिव मामलों की संख्या 498 पहुंच गई है.

वहीं कुल मामलों की बात की जाए तो ये आंकड़ा 14,36,800 पर पहुंच गया है. वहीं अब तक करीब 14,11,235 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है. मौत का आंकड़ा अब 25,067 पर पहुंच गया है.

टेस्ट की रेट भी बढ़ी

वहीं आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने वालों की संख्या पिछले 24 घंटे में 37870 रही. अब तक कुल 24268783 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है. वहीं एक दिन में 11099 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है. वहीं अभी तक के आंकड़ाें पर गौर किया जाए तो 10686612 लोगों को राजधानी में कोरोना का टीका लगाया जा चुका है. इनमें से 7745946 लोगों को पहली डोज और 2940666 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं.

— ANI (@ANI) August 9, 2021