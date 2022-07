सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: अंकित सिरसा और सचिन 5 दिन के लिए भेजे गए पुलिस हिरासत में, बड़ा था प्लान

नई दिल्ली. गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 आरोपी अंकित सिरसा और सचिन भिवानी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि ये दोनों शहर में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे. इसके लिए दोनों ने पूरी प्लानिंग भी कर ली थी. खास बात यह है कि दोनों कथित तौर पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल हैं.

एच. जी. एस. धालीवाल स्पेशल CP, दिल्ली पुलिस के अनुसार, सचिन भिवानी और इसका एक और साथी कपिल पंडित ने वारदात से पहले और वारदात के बाद इनको सारी सहायता दी थी. उनके अनुसार स्पेशल सेल का प्रयास असल शूटरों को पकड़ने का है, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलाई थीं. इसी कड़ी में हमने कल देर रात करीब 11 बजे ISBT से शूटर अंकित सिरसा और सचिन भिवानी को गिरफ्तार किया था. अंकित ने सबसे करीब से गोली चलाई थी.

Delhi court remands Ankit and Sachin Bhivani- the two accused of Goldy Brar and Lawrence Bishnoi gang in 5-day police custody. Delhi Police has alleged that they were to commit some sensational crime in the city.

The 2 are allegedly also involved in Sidhu Moose wala murder case

