दिल्ली: तीरंदाज अभिषेक वर्मा की कार का शीशा तोड़ चोर उड़ा ले गए लैपटॉप, दस्तावेज और कैश

नई दिल्ली: भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा की गाड़ी का शीशा तोड़कर लैपटॉप, नकदी और दस्तावेजों की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह घटना दिल्ली के रोहिणी इलाके की है, जहां भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा की पत्नी के बैग में से एक लैपटॉप, कुछ दस्तावेज और एक लाख रुपये से अधिक की नकदी चोरी होने के बाद मामला दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस ने दोषियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की है और मामले की जांच की जा रही है.

अभिषेक वर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मेरी पत्नी शाम को अपने कार्यालय से घर जा रही थी. उन्होंने खरीदारी के लिए अपनी ऑडी कार रोहिणी सेक्टर 7 या 8 के पास खड़ी की थी, लेकिन कुछ देर बाद जब वह लौटीं तो उन्होंने कार का शीशा टूटा हुआ पाया और लैपटॉप का बैग चोरी हो गया था. लैपटॉप वाले बैग में एक लैपटॉप, कुछ दस्तावेज और सवा लाख रुपये से अधिक नकद था.

Delhi Police registered an FIR after Indian Archer Abhishek Verma complained that Rs 1.35 lakh in cash and other valuables were stolen from his car in Rohini Sector 7-8 yesterday, June 9 pic.twitter.com/kOWXvcLBi6

