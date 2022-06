दिल्ली: लाजपत नगर स्थित बिल्डिंग में आग लगने से फैली दहशत, दमकल की 8 गाड़ियों ने बुझाई आग

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ी खबर सामने आई है. लाजपत नगर इलाका स्थित एक बिल्डिंग के बेसमेंट के मीटर बोर्ड में आग लग गई है. इससे पूरी बिल्डिंग में अफरातफरी मच गई है. हालांकि, बेसमेंट से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. दिल्ली दमकल विभाग का कहना है कि मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है.

दरअसल, दिल्ली में इन दिनों आग लगने की घटनाओं वृद्धि हुई है. आज सुबह ही खबर सामने आई थी कि जामिया नगर की इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में भीषण आग लग गई. इससे मौके पर अफरातफरी मच गई. फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई ई-रिक्शा जलकर राख हो गए. हालांकि, आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है. फायर ब्रिगेड के मुताबिक, मेट्रो पार्किंग में स्थित 10 कार, 1 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 30 नया ई-रिक्शा और 50 पुराने ई-रिक्शे में आग लगी है. इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.

Fire breaks out at a basement’s meter board in Lajpat Nagar area. People were safely rescued from the basement. 8 fire tenders that were rushed to the spot have brought the fire under control: Delhi fire department

