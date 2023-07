नई दिल्ली. पिछले दो सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण हो रहे जलभराव से बड़े पैमाने पर आवाजाही पर असर पड़ा है. हालांकि बीते 24 घंटे में यमुना का जलस्तर घटने के बाद शनिवार को कई मार्ग खोल दिए गए.

दिल्ली सरकार ने कहा है कि यमुना का जलस्तर 5 सेमी प्रतिघंटे की रफ्तार से घट रहा है, रविवार तक स्थिति में काफी सुधार होने की संभावना है. देश की राजधानी में धीरे-धीरे यातायात की आवाजाही में भी सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी कई मार्ग ऐसे हैं जो अभी बंद हैं.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शनिवार रात को कुछ मार्गों पर जलभराव और पेड़ों के उखड़ने की वजह से यातायात पर असर पड़ा है.

दिल्ली में बाढ़- इन मार्गों पर जाने से बचें

लोगों को खान मार्केट, तीन मूर्ति गोल चक्कर, GGR-PDR, A-Point to W-Point, कमला एक्सप्रेस बिल्डिंग, एंड्रयूज गंज, खानपुर टी-प्वॉइंट, भैरों मार्ग पर अंडर रेलवे ब्रिज जैसे मार्गों से बचने की सलाह दी गई है. इन इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है.

Due to rains in evening hours, some roads have been affected by water logging and fallen trees. Commuters advised to plan their journey accordingly and avoid these stretches for their convenience. #DPTrafficCheck #DelhiRains pic.twitter.com/c4NupAxx7Q

ट्रैफिक को लेकर यह भी सलाह दी गई है कि तुगलक रोड जैसे मार्गों पर जाने से भी बचना चाहिए क्योंकि बारिश की वजह से यहां पर पेड़ भी उखड़ गए, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है.

इन मार्गों पर आवाजाही फिर से शुरू हुई

ट्रैफिक विभाग के मुताबिक, बुलेवार्ड रोड – स्लिप रोड – सर्विस रोड – युधिष्ठिर सेतु के नीचे बाएं मोड़ – रिंग रोड, चंदगी राम अखाड़े से मुकरबा चौक कैरिजवे और चंदगी राम अखाड़े से आईपी कॉलेज तक दोनों कैरिजवे यातायात के लिए खोल दिए गए हैं. पुलिस का कहना है कि प्रगति मैदान टनल में भी आवाजाही सामान्य हो गई है. इसके साथ ही, मथुरा रोड से रिंग रोड पर दोनों तरफ के भैरों मार्ग, आईटीओ से लक्ष्मी नगर तक दोनों तरफ का विकास मार्ग, शांति वन से गीता कॉलोनी तक दोनों ओर के कैरिजवे, निशाद राज मार्ग भी खोल दिए गए हैं.

As water levels in Yamuna have started receding, PWD has started pumping out the water, cleaning the roads and opening them out for traffic. ISBT and Bhairon Marg are open for traffic now.

PWD is working on a war footing to ensure that roads and traffic return to normalcy as…

— Atishi (@AtishiAAP) July 15, 2023