नई दिल्ली: शनिवार को राजधानी दिल्ली में कुछ हिस्सों में लगातार बारिश (Delhi Rain) हुई, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए. विभिन्न इलाकों में जलभराव और भारी यातायात जाम हो गया. रविवार सुबह आठ बजे यमुना का जलस्तर 206.02 मीटर दर्ज किया गया. कई हिस्सों में बाढ़ जैसी भीषण स्थिति से जूझते हुए सोशल मीडिया पर स्थिति की भयावहता को दर्शाने वाली कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं. एक वीडियो जो इस समय वायरल (Delhi Rain Viral Video) हो रहा है उसमें बच्चों और वयस्कों को सड़कों पर जमा सीवेज के पानी में खेलते हुए दिखाया गया है.

ट्विटर हैंडल ‘गब्बर सिंह’ ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पानी में बैठे और खेलते हुए लोगों का एक वीडियो शेयर किया है. गब्बर सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा ‘भारतीयों को ऐसे मनोरंजन पार्कों की सख्त जरूरत है जो मुफ्त हों, नहीं तो वे मनोरंजन के लिए सीवेज के पानी में भी अठखेलियां करने को तैयार हैं.’

Indians badly need amusement parks which are free. They are even ready to frolic in sewage water for fun. pic.twitter.com/T8JuzLtQA9

— Gabbar (@GabbbarSingh) July 15, 2023