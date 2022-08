नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली सरकार (Delhi Government) ने भले ही नई आबकारी नीति (New Excise Policy 2021) को वापस ले ल‍िया हो, लेकिन इस पर छ‍िड़ा वाकयुद्ध फ‍िलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसको लेकर आरोप-प्रत्‍यारोप का स‍ियासी बाजार पूरी तरह से गर्म है. द‍िल्‍ली के ड‍िप्‍टी सीएम मनीष स‍िसोद‍िया ( Manish Sisodia) की ओर से लगाये गए गंभीर आरोपों पर अब पूर्व उप-राज्‍यपाल अन‍िल बैजल (Anil Baijal) ने पलटवार क‍िया है और आध‍िकार‍िक तौर पर एक ड‍िटेल बयान भी जारी क‍िया है. मंगलवार को जारी क‍िए गए इस बयान में पूर्व एलजी बैजल ने स‍िसोद‍िया के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेताओं के बयानों को न केवल भ्रामक बताया बल्‍क‍ि आधारहीन करार द‍िया है.

पूर्व एलजी पर लगाए गए आरोपों और बयानों को लेक‍र क‍िए गए ट्वीट पर वर्तमान एलजी वीके सक्‍सेना (Delhi LG VK Saxena) के कार्यालय की ओर से भी कड़ी आपत्‍त‍ि जताई गई थी. एलजी वीके सक्‍सेना ने मुख्यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल को सलाह भी दी थी कि वह कैबिनेट सहयोगियों और पार्टी नेताओं को इस तरह के भ्रामक बयानों से दूर रखें. हालांक‍ि केजरीवाल सरकार अपने बयानों पर अड‍िग है लेक‍िन इस संबंध में क‍िए गए ट्वीट को हटा द‍िया गया. दिल्ली सरकार का आरोप है क‍ि आखिरकार दुकानें खोलने से महज 48 घंटे पहले किन वजहों से एग्‍साइज पॉल‍िसी में बदलाव किया था.

LG Shri VK Saxena, having read the clear & categorical statement issued by former LG, Sri Anil Baijal, expressed grave objection to the deliberately misleading, baseless & motivated allegations made by Shri Manish Sisodia & other AAP leaders against Shri Baijal over last few days

