दिल्ली में हटाई गईं कोरोना को लेकर सभी पाबंदियां, यहां पढ़ें DDMA का पूरा आदेश

नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली (Delhi) में सोमवार से नाईट कर्फ्यू सहित कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां (COVID19 restrictions) हटा दिया गया है. दिल्ली में लोग सोमवार से अपने प्राइवेट कार में बिना मास्‍क (face masks) पहने चल सकेंगे. हालांकि, सार्वजन‍िक स्‍थानों पर अभी मास्‍क को जरूरी रखा गया है और नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा. द‍िल्ली सरकार ने सभी COVID19 को लेकर सभी तरह की पाबंदियां हटा दी हैं, क्योंकि Covid19 की स्थिति में सुधार हुआ है और दिल्ली में केस में काफी कमी आई है.

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने शनिवार को कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लागू पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया है. दिल्ली में कोरोना को लेकर लागू सख्त पाबंदियां हटा ली गई हैं. डीडीएमए ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. स्कूल-कॉलेजों को लेकर गाइडलाइंस लागू रहेंगी.

Delhi government lifts all COVID19 restrictions as the Covid19 situation improves. Wearing of face masks and Covid appropriate behavior to be followed pic.twitter.com/mgX7VwSLBy

