Delhi-NCR Traffic Update: दिल्ली में महाजाम! कहां से कहां तक मचा है हाहाकार, क्या है अभी ट्रैफिक का हाल? जानें सब

नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) से अक्सर जाम (Jam) की खबरें आती रहती हैं. लोग यहां ट्रैफिक में हांफते नजर आते हैं. एक बार फिर बुधवार को दिल्ली के लोग ट्रैफिक (Delhi-NCR Traffic) में फंसे नजर आ रहे हैं. दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को डायवर्जन शुरू हुआ है. इसके पहले ही दिन लोग रंगपुरी और रजोकरी के बीच ट्रैफिक में बुरी तरह से फंस गए. यह डायवर्जन मध्य जून तक प्रभावी रहेगा.

वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है. ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी करते हुए ट्वीट में लिखा, ‘द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण रंगपुरी और रजोकरी के बीच NH-48 का कैरिज वे 90 दिनों के लिए बंद है. दिल्ली-गुरुग्राम यात्रियों को अन्य वैकल्पिक मार्गों का पालन करने की सलाह दी जाती है.’

Traffic Advisory

Due to construction of Dwarka Expressway by @NHAI_Official, carriageways of NH-48 between Rangpuri & Rajokari are closed for a period of 90 days.

Delhi-Gurugram commuters are advised to follow these alternate routes.@ssyips#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/nqGn3Zow7j

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) March 15, 2023