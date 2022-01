5G Case: Delhi HC ने जूही चावला को दी बड़ी राहत, 90% घटा दिया जुर्माना

नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला को 5जी केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोट्र ने गुरुवार को जूही पर लगाया गया 20 लाख के जुर्माने को 90 प्रतिशत कम कर दिया है. अब जूही को दो लाख रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करवाने होंगे. जूही के साथ ही दो अन्य पर भी जुर्माने को घटाकर दो लाख रुपये कर दिया है. इसके साथ ही हाईकोट्र ने 5 जी वायरलेस नेटवर्क स्‍थापित करने के लिखलाफ दायर मुकदमे को खारिज करने के दौरान एकल न्यायाधीश की ओर से की गई टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया.

क्या था मामला

जूही ने 5जी नेटवर्क के खिलाफ ये कहते हुए याचिका दायर की थ्‍ज्ञी कि इससे मनुष्यों के साथ ही पशु पक्षियों पर भी गलत असर पड़ेगा. इस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले को खारिज करते हुए कहा था कि ये केस अभिनेत्री की तरफ से पब्लिसिटी के लिए किया गया लगता है, इसके साथ ही कोर्ट ने जूही पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था.

5G Lawsuit | Delhi High Court’s Division Bench reduces penalty on actor Juhi Chawla from Rs 20 lakh to Rs 2 lakh

Bench also expunges several observations made by Single Judge during dismissal of lawsuit filed against setting up of 5G wireless networks in the country

(File pic) pic.twitter.com/ZtRX5yHX5W

— ANI (@ANI) January 27, 2022