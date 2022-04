दिल्ली: हनुमान जयंती पर हिंसा के बाद अब क्या है जहांगीरपुरी का माहौल, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

नई दिल्ली. जहांगीरपुरी इलाके में शोभायात्रा में हुए पथराव के बाद सोमवार को आम जनजीवन सामान्य हो गया है. जो रास्ते बंद थे उन्हें खोल दिया गया है. स्कूली बच्चे भी बिना किसी डर के स्कूल पहुंचे हैं. इसके साथ ही काम के सिलसिले में बाहर जाने वाले लोगों का रूटीन भी सामान्य है. हिंसा के बाद से इलाके में रह रहे लोग काफी डर गए थे और घर से बाहर निकलने में असहज महसूस कर रहे थे.

इलाके में अब भी दिल्ली पुलिस की ओर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर रखी है. किसी तरह का उपद्रव फिर से इलाके में ना हो जाए इस​के लिए पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही है. पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे-चप्पे पर तैनात हैं. पुलिस आम लोगों को आने जाने के ​दौरान भी सपोर्ट कर रही है ताकि उनके बीच किसी तरह का डर ना रहे.

A team of the Delhi Police Crime Branch is also present at Jahangirpuri after violence erupted in the area on the evening of April 16 pic.twitter.com/ttvO0AhXyq

— ANI (@ANI) April 18, 2022