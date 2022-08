नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली के उपराज्‍यपाल वीके सक्‍सेना (Delhi LG VK Saxena) ने आज मंगलवार को नवन‍िर्वाच‍ित उपराष्‍ट्रपत‍ि जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) से शिष्‍टाचार भेंट की. एलजी सक्‍सेना ने मुलाकात की तस्‍वीरों को अपने आध‍िकार‍िक ट्वीटर हैंडल पर शेयर करते हुए कहा क‍ि उपराष्‍ट्रपत‍ि जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उनसे मार्ग दर्शन मांगा है और पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है.

द‍िल्‍ली एलजी वीके सक्‍सेना ने ट्वीट क‍िया- ‘भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी @VPSecretariat से भेंट की. उनका मार्गदर्शन मांगा और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी. आगे के सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं.

