दिल्ली: दिल्ली मेट्रो में केवल यात्रा ही नहीं, बल्कि रोमांस से लेकर ‘रोमांच’ तक सब कुछ हो रहा है. बहुत से लोग दिल्ली मेट्रो के वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं. साथ ही कई कपल्स को मेट्रो में रोमांस करते हुए भी पकड़ा गया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है. उस वायरल वीडियो में एक युवक की एक लड़की से बहस हो गई. उनके झगड़े को रोकने के लिए एक महिला को बीच में आना पड़ा.

इस वीडियो को X (पूर्व में ट्विटर) के फेमस पेज ‘घर के कलेश’ द्वारा शेयर किया गया है. उस वायरल वीडियो में एक लड़का मेट्रो ट्रेन के महिला कोच में बैठी लड़की के पास जाता है और बहस शुरू कर देता है. दोनों जमकर बहस करते हुए दिख रहे हैं. जब दोनों की लड़ाई शांत नहीं हुई तो एक महिला ने जाकर उन्हें शांत करने की कोशिश की. लेकिन, लड़के ने महिला के साथ भी दुर्व्यवहार किया. हालांकि, दोनों में बात नहीं बनी. इसी बीच एक अन्य युवती ने भी लड़के को समझाने का प्रयास किया. वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

Kalesh b/w Ladies and a Guy over He Stepped up Into ladies Coach in Delhi Metro pic.twitter.com/wzks795oqW

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 25, 2023