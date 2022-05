कौन था क्लास में घुसकर लड़कियों के कपड़े उतरवाने वाला दरिंदा? पुलिस ने जारी किया स्कैच

नयी दिल्ली. पूर्वी दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की कक्षा में एक व्यक्ति कथित तौर पर घुसा और उसने आठ वर्ष की दो लड़कियों का यौन उत्पीड़न तथा छात्रों के सामने कपड़े उतार कर पेशाब करने के मामले में पुलिस ने आरोपी का स्कैच जारी किया है.

वहीं, दिल्ली महिला आयोग ने बुधवार को कहा कि पूर्वी दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की कक्षा में एक व्यक्ति कथित तौर पर घुसा और उसने आठ वर्ष की दो लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया तथा छात्रों के सामने कपड़े उतार कर पेशाब किया. आयोग ने दावा किया कि जब छात्राओं ने इस घटना की जानकारी प्राचार्य और शिक्षक को दी तो उन्होंने उन्हें चुप रहने और भूल जाने को कहा. पुलिस के मुताबिक स्कूल के प्रवेश द्वार और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि भजनपुरा में पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के स्कूल में लड़कियों के यौन उत्पीड़न के संबंध में एक मामला दर्ज किया है. पुलिस ने घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी नहीं दी. दिल्ली महिला आयोग ने इस संबंध में पुलिस और ईडीएमसी को एक नोटिस जारी किया है. पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा, एक “चूक” हुई है और जांच के आदेश दिए गए हैं.

कैसे और कब हुई घटना

निकाय के स्कूलों में कक्षा पांच तक के छात्र पढ़ते हैं. दिल्ली महिला आयोग ने 30 अप्रैल को जारी नोटिस में कहा कि स्कूल एसेम्ब्ली के बाद छात्राएं कक्षा में अपने शिक्षक का इंतजार कर रहे थे तभी एक अजनबी कक्षा में घुसा गया. नोटिस में कहा गया, “कथित तौर पर उसने एक बच्ची के कपड़े उतारे और उससे अश्लील शब्द कहे. इसके बाद वह दूसरी लड़की के पास गया और उसके तथा अपने कपड़े उतारे. इसके बाद आरोपी ने कक्षा का दरवाजा बंद कर दिया और छात्रों के सामने पेशाब किया.”

Delhi Police releases the sketch of a man who allegedly misbehaved with girl students in a northeast Delhi school. Police say that continuous efforts are on to arrest the accused soon. pic.twitter.com/WuFKjdfoa1

— ANI (@ANI) May 5, 2022