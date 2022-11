दिल्ली MCD चुनावः भाजपा ने जारी की 18 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किस वार्ड से किसे मिला टिकट

नई दिल्ली. दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने 18 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इससे पूर्व बीते शनिवार को भाजपा ने 232 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी. बता दें कि दिल्ली के नगर निगम चुनाव में कुल 250 वार्डों में चुनाव होगा. एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होगा और मतगणना 7 दिसंबर को होगी.

हालांकि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में अब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) भी कूद चुकी है. बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी से उम्मीदवारों को एमसीडी के चुनाव में उतारकर शहरी सियासी लड़ाई को और रोमांचक बना दिया है. दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो गई है. 14 नवंबर तक नामांकन होंगे. 19 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं.

BJP releases second list of 18 candidates for MCD election in Delhi. pic.twitter.com/JykGi7N5yp

— ANI (@ANI) November 13, 2022