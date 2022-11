दिल्ली MCD इलेक्शन: बीजेपी ने 11 बागी उम्मीदवारों को किया बर्खास्त, निर्दलीय लड़ रहे थे चुनाव

नई दिल्ली: दिल्ली एमसीडी चुनाव दिन पर दिन रोमांचक मोड़ लेते जा रहा है. इस वक्त पार्टी से टिकट ना मिलने पर राजनीतिक दलों में नाराजगी का दौर जारी है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बागियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. सोमवार को एएनआई के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बीजेपी ने अपने 11 बागी उम्मीदवारों को निलंबित कर दिया है. ये बागी उम्मीदवार आगामी एमसीडी चुनाव में बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय नामांकन किया था. बीजेपी ने अपने 11 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी की प्रमुख सदस्यता से निलंबित कर दिया है.

निष्कासित किये गए कार्यकर्ताओं में लवलेश शर्मा, रीनू जैन, शमा अग्रवाल, वीरेन्द्र अग्रवाल, गजेन्द्र दराल, रविन्द्र सिंह, अंतिमन गहलोत, पूनम चौधरी, महावीर सिंह, धर्मवीर सिंह और राजकुमार खुराना शामिल हैं. पार्टी ने नोटिस जारी करते हुए लिखा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव-2022 में भाजपा, दिल्ली प्रदेश के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ बागी उम्मीदवार के रूप में निम्नलिखिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं. यह पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता है. इसलिए प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के निर्देशानुसार निम्नलिखित 11 कार्यकर्ताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

