Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में ग्रीन, येलो और ब्लू लाइन पर हो सकती है परेशानी, जानें डिटेल्स

​नई दिल्ली. दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) शरहवासियों के लिए लाइफ लाइन है. यह लोगों के सफर को आसान बनाती है. यही कारण है कि डीएमआरसी (DMRC) लगातार अपने यात्रियों को अपडेट देती रहती है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. इस कड़ी में हाल ही डीएमआरसी ने ग्रीन (Green), येलो (Yellow) और ब्लू (Blue) लाइन से जुड़ी जानकारियां ट्विटर (Twitter) पर शेयर की हैं.

दिल्ली मेट्रो के पहले हाल्ट इंटरचेंज स्टेशन (Halt Interchange Station) का काम तकरीबन पूरा हो चुका है. ग्रीन लाइन (बहादुरगढ़-इंद्रलोक-कीर्ति नगर) पर पंजाबी बाग में यह स्टेशन बना है. जानकारी के अनुसार इस लाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है. ऐसे में 30 मार्च तक होशियार सिंह (बहादुरगढ़) से इंद्रलोक/ कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन के बीच पहली व अंतिम मेट्रो नहीं चलेगी. शनिवार को ब्रिगेडियर होशियार सिंह से पहली मेट्रो सुबह सात बजे चली है, वहीं, अंतिम मेट्रो रात नौ बजे चलेगी. इसके अलावा रविवार को रविवार को पहली मेट्रो आठ और अंतिम रात नौ बजे चलेगी. इंद्रलोक और कीर्ति नगर से ब्रिगेडियर होशियार सिंह के लिए संडे को पहली मेट्रो सुबह 8:25 बजे और अंतिम रात 9:30 बजे चलेगी.

इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की कोशिश रहती है कि सभी तरह के मेंटिनेंस का काम रविवार के दिन किया जाए. इन दिन अधिकांश लोगों की छु​ट्टी रहती है, इससे लोगों को असुविधा कम होती है. ऐसे में कल यानी 27 मार्च को दिल्ली मेट्रो की ब्लू और येलो लाइन पर ट्रैक मेंटिंनेंस वर्क होगा. इस कारण इस लाइन पर यात्रा बंद रहेगी. रविवार को राजीव चौक से करोलबाग मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा सुबह सात बजे तक बंद रहेगी.

Blue Line Update

To undertake the track maintenance work on Blue Line, train services on 27.03.2022 (Sunday) will remain suspended between Rajiv Chowk & Karol Bagh from start of revenue services till 07 AM. R K Ashram Marg & Jhandewalan will remain closed until 07 AM. — Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) March 25, 2022

Yellow Line Update

To undertake track maintenance work on Yellow Line, train services on 27.03.2022 (Sunday) will remain suspended between Rajiv Chowk & Central Secretariat from start of revenue services till 05.40 AM. Patel Chowk Metro Station will remain closed until 5.40 AM. — Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) March 25, 2022

To undertake the finishing work of newly built halt platform on Green Line, the first and the last metro train services between Brig. Hoshiar Singh (Bahadurgarh) to Inderlok/Kirti Nagar will be regulated till 30th March 2022 according to the revised schedule👇 pic.twitter.com/dXHAmavIzT — Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) March 25, 2022

दिल्ली मेट्रो ने येलो, ब्लू और ग्रीन लाइन से जुड़ी सभी जानकारियां ट्विटर पर शेयर की हैं.

