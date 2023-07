हाइलाइट्स

दिल्ली मेट्रो से UP में शराब की बोतलें ले जाने वाले सावधान हो जाएं. अगर आप दिल्ली मेट्रो से शराब की बोतलें UP ले जाते हैं तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है. UP के बाहर से शराब के आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है.