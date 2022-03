स्वदेशी का दम: दिल्ली मेट्रो में पहली बार होने जा रहा है बड़ा बदलाव, इस तकनीक का हुआ फाइनल ट्रायल

दिल्ली: दिल्ली मेट्रो (DMRC) समय-समय पर अपने आपको को तकनीक के बदलते स्वरूप से खुद को भी बदलती रहती है. दिल्ली मेट्रो (Metro Train) में इस बार एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, जो 19 साल में पहली बार होगा. जी हां, अब तक विदेशी सिग्नल सिस्टम (Signal technology) से चलने वाली दिल्ली मेट्रो जल्द ही स्वदेशी सिग्नल प्रणाली से दौड़ती दिखेगी. इस स्वदेशी सिग्नल प्रणाली का उद्घाटन हो चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस प्रणाली से मेट्रो का संचालन शुरू होगा.

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह ने गुरुवार को रेड लाइन पर स्वदेशी सिग्नल प्रणाली के अंतिम परीक्षण का उद्घाटन किया. डीएमआरसी ने ट्वीट कर कहा कि भारत की पहली स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली (आई-एटीएस) के अंतिम फील्ड ट्रायल का उद्घाटन आज हमारे प्रबंध निदेशक डॉ. मंगू सिंह ने मेट्रो भवन में निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में रेड लाइन पर किया.

The final field trials of India’s first ever Indigenous Automatic Train Supervision System (i-ATS) was virtually inaugurated today on the Red Line by our Managing Director, Dr. Mangu Singh in the presence of Directors and senior officials at Metro Bhawan. #DelhiMetro pic.twitter.com/SpM9DerNgt

