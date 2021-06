दिल्ली मेट्रो का परिचालन 50 फीसदी क्षमता के साथ फिर से शुरू, खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 (COVID-19) संबंधी हालात बेहतर होने के बाद दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की सेवा सोमवार को करीब तीन हफ्ते के अंतराल के बाद बहाल की गई. अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो में क्षमता से 50 फीसदी यात्री ही बैठ सकेंगे तथा खड़े रहकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) की सेवाएं 20 मई को पूरी तरह से निलंबित कर दी गई थीं. कोरोना वायरस के फैलने के मद्देनजर दिल्ली में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था और उसके बाद दिल्ली सरकार इसकी अवधि बढ़ाती गई.



शुरुआत में तो मेट्रो सेवा आंशिक तौर पर जारी रही जिसमें केवल आवश्यक सेवाओं के कर्मियों को ही यात्रा करने की इजाजत थी. लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे 10 मई को बंद कर दिया गया था. सोमवार को मेट्रो ट्रेन का परिचालन अपने निर्धारित समय सुबह छह बजे से आरंभ हो गया. डीएमआरसी के एक अधिकारी ने रविवार को कहा था, ‘‘मेट्रो की विभिन्न लाइनों पर केवल आधी ट्रेनों का ही संचालन किया जाएगा और हर पांच से 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिला करेगी.’’



Delhi Metro services, suspended since May 10, resume services from today with 50% capacity as the unlocking process begins in the national capitalVisuals from Akshardham metro station pic.twitter.com/IwJg7p4wPp